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На территории "Херсонеса Таврического" в Крыму оккупанты развернули строительство амфитеатра

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На территории "Херсонеса Таврического" в Крыму оккупанты развернули строительство амфитеатра
Оккупанты развернули строительство на территории "Херсонеса Таврического" - древнего города-памятника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Союза археологов Украины в фейсбуке.

"На территории "Херсонеса Таврического" военные строители оккупационной армии возводят новый амфитеатр. Это делают подчиненные военно-строительного комплекса минобороны России (ВБК). Они продолжают строительные работы по созданию так называемого историко-археологического парка "Херсонес Таврический" и разрушению культурного и археологического ландшафта", – говорится в сообщении.

По данным археологов, работы производятся по поручению президента РФ. Финансирование предоставил российский фонд "Моя история".

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Как сообщила член общественного совета при Подольской райгосадминистрации Киева, экс-директор "УкрНИИпроектрестраврация" Ольга Рутковская, "Херсонес Таврический" и его окрестности внесены в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО 2013 года.

На территории Херсонеса Таврического в Крыму оккупанты развернули строительство амфитеатра 01
На территории Херсонеса Таврического в Крыму оккупанты развернули строительство амфитеатра 02
На территории Херсонеса Таврического в Крыму оккупанты развернули строительство амфитеатра 03

Напомним, что в мае 2023 года ЮНЕСКО сообщила о фиксировании на спутниковых снимках активности на территории и в буферной зоне объекта Всемирного наследия - древнего города "Херсонес Таврический", строительство временных сооружений и нарушение грунта.

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Топ комментарии

  • Имярек
    Частину грошей розпилять, частину проп'ють, амфітеатр змиє перша злива, пропагандонЗМІ напишуть що то українська ДРГ.
  • 5 копійок
    Ні на що. Кацапи нищать все шо на очі потрапить.
  • Urs
    фінансові документи згорять, коли кацапи будуть тікати з Криму. А у когось на рубльовці з'явиться амфітеатр у маєтку.
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