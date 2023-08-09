На территории "Херсонеса Таврического" в Крыму оккупанты развернули строительство амфитеатра
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Союза археологов Украины в фейсбуке.
"На территории "Херсонеса Таврического" военные строители оккупационной армии возводят новый амфитеатр. Это делают подчиненные военно-строительного комплекса минобороны России (ВБК). Они продолжают строительные работы по созданию так называемого историко-археологического парка "Херсонес Таврический" и разрушению культурного и археологического ландшафта", – говорится в сообщении.
По данным археологов, работы производятся по поручению президента РФ. Финансирование предоставил российский фонд "Моя история".
Как сообщила член общественного совета при Подольской райгосадминистрации Киева, экс-директор "УкрНИИпроектрестраврация" Ольга Рутковская, "Херсонес Таврический" и его окрестности внесены в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО 2013 года.
Напомним, что в мае 2023 года ЮНЕСКО сообщила о фиксировании на спутниковых снимках активности на территории и в буферной зоне объекта Всемирного наследия - древнего города "Херсонес Таврический", строительство временных сооружений и нарушение грунта.