Под Москвой раздались взрывы, власти заявили об атаке беспилотников, - росСМИ. ВИДЕО

В Домодедово Московской области ночью раздался мощный взрыв и начался пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росcийские телеграм-каналы.

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По данным МЧС России, пожар произошел на территории автосервиса, площадь возгорания - 1 тыс. кв. м.

В телеграм-каналах ширится информация, что местные жители слышали звуки, похожие на работу средств ПВО, однако подтверждения этих данных нет.

Впоследствии мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российскую столицу этой ночью пытались атаковать два ударных беспилотника, сбитых средствами ПВО.

"Ночью, примерно в четыре часа утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один - в Калужской области, другой - в районе ЦКАД", - написал он в телеграме.

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Напомним, 9 августа московские власти также заявляли об атаке беспилотников на российскую столицу.