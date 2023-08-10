ВСУ за минувшие сутки отбили атаки врага на Купянском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлениях, произошло 30 боевых столкновений, - Генштаб

ВСУ за сутки отбили атаки врага в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области, в окрестностях Клещиевки и северо-восточнее Дружбы, в районе Авдеевки и юго-восточнее Северного Донецкой области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в частности, Хриновки, Семеновки, Бучки, Ясной Поляны Черниговской области; Зноб-Новгородского, Бунякино, Волфино, Степка, Большой Писаревки Сумской области и Красной Зари, Малых Проходов, Гатища, Варваровки, Рубленого и Отрадного в Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них - Двуречная, Масютовка, Петропавловка, Кучеривка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ отражают атаки на Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Мы ведем наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях, - Генштаб

На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в окрестностях Клещиевки и северо-восточнее Дружбы Донецкой области. Противник нанес авиационный удар по районам Клещиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Марково, Бахмут, Ивановское, Белая Гора и Плещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки и юго-восточнее Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевке, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Прасковьевка и Новомихайловка Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Купянском направлении враг пытается прорвать оборону ВСУ и выйти в Купянск. У Бахмута - вернуть утраченные позиции, - Минобороны

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Благодатного, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Отрадное, Большая Новоселка, Благодатное, Сторожевое, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе южнее Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Темировка, Красное, Белогорье, Щербаки, Степное, Новоалександровка Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Казачьего Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Михайловка, Красный Маяк, Ольговка, Приднепровское, Берегово, Станислав Херсонской области и город Херсон; Куцуруб и Очаков Николаевской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне пытаются прорвать украинскую оборону на востоке, ВСУ в Запорожской области имеют локальные успехи, - Генштаб

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.