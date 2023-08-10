Новости • Агрессия России против Украины

Ночью Ривненщина подверглась массированной атаке беспилотниками, разрушена нефтебаза. ВИДЕО

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Россияне атаковали Ривненскую область беспилотниками. В Дубенском районе разрушена нефтебаза.

Об этом сообщил глава Ривненской ОВА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью Ривненщина подверглась массированной атаке беспилотниками. Полностью разрушен инфраструктурный объект - нефтебаза на Дубенщине. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействован пожарный поезд.

Коваль добавил, что химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения применяться не будет.

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Топ комментарии

  • Влад Казарецький 1e9f0fb9
    На одного полеглого Героя, сотня держиморд-зрадників
    Засіла на Печерських пагорбах антиукраїнська влада не понесла відповідальності за зраду. Ба більше: ще й обкрадає під час війни!
    Герой показує, як знищує ворога... Герой загинув... Герой на лікуванні... Герой продовжує боротьбу... Слуга народу вимагав хабар... Воєнком вкрав... Народний депутат втік з краіни... Міністр виплатив мільярди підставним фірмам, але контракти не виконані...
    Люди жертвують собою, тому що беруть відповідальність за свій народ, а чому ж влада не відчуває відповідальності? А тому що Єрмак, який брехав про "всеосяжне перемир'я" і прямо сприяв нападу Путіна, продовжує представляти Україну - ніякої відповідальності нема.

    Резніков, який брехав, що він поборов корупцію, роздавав мільярди на підставних, які не виконали контракти - ніякої відповідальності нема. Баканов, який призначив агентів ФСБ у керівництво СБУ, і здав Південь України, навіть не ходить на допити - ніякої відповідальності нема.

    Татаров, який брехав про зовнішнє управління США, адвокат Портнова та багатьох олігархів, продовжує заробляти у судах - ніякої відповідальності нема. Тимошенко, який брехав про "велике будівництво", живе на рівні олігархів, але навіть відмовляється отримувати адмінпротокол - ніякої відповідальності нема.

    Президент Зеленський показує, що лояльність до нього - це гарантія безкарності, і тому йде війна, а відповідальності у владі не більшає, а меншає.
  • Serhiy Talatynnik
    І зараз знову потвори з зешобли. Нєєє то не з БССР то з рашкі. Лука святий він хороший да хламідія
  • Vika Lysenko
    Тому , що ГНИДИ 73% , зная ,что ЧЛЕНОГРАЙ 🦠ТУПОЙ наркоман , завербований фсб , ( ********** палочки, термос, ДАГАВАРИМСЯ паасередине, Украина актриса из порнофильмов ………я вам ничего не должен……) ВСЕ РАВНО ВЫБРАЛИ КРОШКУ ЦАХЕСА ! Теперь ШАШЛЫКИ ЖУЮТ , как 🐑🐏‼️🆘🆘🆘ЗЕИУДУ ПОД ТРИБУНАЛ И ВСЕХ ЕГО ПОДРУЧНЫХ Ермака Баканова , Татарова, Демченко, ……
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