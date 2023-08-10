Ночью Ривненщина подверглась массированной атаке беспилотниками, разрушена нефтебаза. ВИДЕО
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Россияне атаковали Ривненскую область беспилотниками. В Дубенском районе разрушена нефтебаза.
Об этом сообщил глава Ривненской ОВА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночью Ривненщина подверглась массированной атаке беспилотниками. Полностью разрушен инфраструктурный объект - нефтебаза на Дубенщине. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействован пожарный поезд.
Коваль добавил, что химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения применяться не будет.