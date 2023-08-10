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Польша может закрыть железнодорожное сообщение с Беларусью

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Польша может закрыть железнодорожное сообщение с Беларусью
Грузоперевозки из Беларуси могут закрыть Польша, Литва и Латвия.

Об этом в интервью польскому агентству PAP сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, если Беларусь позволит себе "слишком много", то Польша и Литва одновременно закроют границы с РБ.

"И я надеюсь, что Латвия также присоединится, поскольку литовцы должны разговаривать с латвийцами на этот счет, чтобы достичь полной изоляции Беларуси", - добавил Вонсик.

Чиновник отметил, что сейчас также обсуждается закрытие железнодорожного сообщения. Он считает, что блокирование границы приведет к падению товарооборота с Китаем. Пекин может послать ответный сигнал белорусским властям, ведь будет терять доход. Именно через польско-белорусскую границу из КНР отправляют значительное количество товаров и продукции.

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"Мы понимаем, что значительная часть торговли, в том числе польской, идет по этому пути, и китайская тоже. Я думаю, что китайцы должны будут послать правильный сигнал Лукашенко, чтобы он не предпринимал действий, от которых они пострадают", - подчеркнул замглавы польского МВД.

Однако если Беларусь продолжит провокации, Польша закроет железнодорожные пути с ней.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Правильно! "Залізна завіса" повинна стать "непробивною"! Раз Білорусь хоче продовжувать жить у "Совку" - треба надать їй всі можливості для цього!
  • Oleh Syvenkyy
    Це постійне слово "можуть", але на практиці ніколи. Так діє Західний світ, вони могли багато чого щоб відвернути вторгнення Мордору, але на жаль крім телефонних дзвінків ми не побачили нічого.
  • Oleksa Tomakh
    Може???????? А воно ще відкрите?????????
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