Польша может закрыть железнодорожное сообщение с Беларусью

Грузоперевозки из Беларуси могут закрыть Польша, Литва и Латвия.

Об этом в интервью польскому агентству PAP сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, если Беларусь позволит себе "слишком много", то Польша и Литва одновременно закроют границы с РБ.

"И я надеюсь, что Латвия также присоединится, поскольку литовцы должны разговаривать с латвийцами на этот счет, чтобы достичь полной изоляции Беларуси", - добавил Вонсик.

Чиновник отметил, что сейчас также обсуждается закрытие железнодорожного сообщения. Он считает, что блокирование границы приведет к падению товарооборота с Китаем. Пекин может послать ответный сигнал белорусским властям, ведь будет терять доход. Именно через польско-белорусскую границу из КНР отправляют значительное количество товаров и продукции.

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"Мы понимаем, что значительная часть торговли, в том числе польской, идет по этому пути, и китайская тоже. Я думаю, что китайцы должны будут послать правильный сигнал Лукашенко, чтобы он не предпринимал действий, от которых они пострадают", - подчеркнул замглавы польского МВД.

Однако если Беларусь продолжит провокации, Польша закроет железнодорожные пути с ней.