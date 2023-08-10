Польша может закрыть железнодорожное сообщение с Беларусью
Об этом в интервью польскому агентству PAP сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, если Беларусь позволит себе "слишком много", то Польша и Литва одновременно закроют границы с РБ.
"И я надеюсь, что Латвия также присоединится, поскольку литовцы должны разговаривать с латвийцами на этот счет, чтобы достичь полной изоляции Беларуси", - добавил Вонсик.
Чиновник отметил, что сейчас также обсуждается закрытие железнодорожного сообщения. Он считает, что блокирование границы приведет к падению товарооборота с Китаем. Пекин может послать ответный сигнал белорусским властям, ведь будет терять доход. Именно через польско-белорусскую границу из КНР отправляют значительное количество товаров и продукции.
"Мы понимаем, что значительная часть торговли, в том числе польской, идет по этому пути, и китайская тоже. Я думаю, что китайцы должны будут послать правильный сигнал Лукашенко, чтобы он не предпринимал действий, от которых они пострадают", - подчеркнул замглавы польского МВД.
Однако если Беларусь продолжит провокации, Польша закроет железнодорожные пути с ней.