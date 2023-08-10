Ночью ЗАЭС потеряла питание по основной высоковольтной линии, станция на грани очередного блэкаута, - "Энергоатом"
Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом", информирует Цензор.НЕТ.
"В случае блэкаута главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состоянии "горячая остановка", которую оккупанты эксплуатируют с нарушением условий лицензии на эксплуатацию Реакторных установок АЭС украинского регулятора (Госатомрегулирования)", - говорится в сообщении.
Врио исполнительного директора ГП "НАЭК "Энергоатом" Тарас Ткач отметил, что в случае полной потери внешнего питания произойдет отключение главных циркуляционных насосов станции и энергоблок перейдет в режим "природной циркуляции": "В этом случае необходимо срочно "расхолодить" его при отсутствии охлаждающих насосов".
"Такой режим трудный для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и он может привести к отказу от основного оборудования энергоблока", - добавил Ткач.