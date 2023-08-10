Новости • Агрессия России против Украины

Российские захватчики ночью атаковали Киевщину беспилотниками

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Российские захватчики ночью атаковали Киевщину беспилотниками
Воздушная тревога ночью в Киевской области продолжалась более 3 часов Оккупанты атаковали область беспилотниками, работала ПВО.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Фактов попаданий не зафиксировано, пострадавшие отсутствуют. По предварительной информации, падения обломков также нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативные группы продолжают работу по выявлению возможных повреждений.

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Топ комментарии

  • Александр Ерофеев ccef647a
    Це українці вибирали цей непотріб у владу , щоб поржати , по приколу, на шашлички, термос. Але квитки на поржати виявилися дуже дорогими. Життя синів і дочок українського народу. Ну що українці як ржется? Кожний українець, який голосував за ЗЕ команду, повинен взяти молоток и пи..дити себе по руках і голові. ​ Скільки вони наробили біди для України.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Мабуть сильно стукали в барабани в бомбосховищах депутати і можновладці від партії "слуг" і безпілотники налякавшись десь частина впала сама, а частина полетіла геть. Ось вся сила в барабанах, але ніхто цього не оцінив, так 73%? Тут ваше все і барабани і корупція на самому високому рівані, якої Україна не знала при жодному попереднику. Але на марафоні нарід відпочиває, там все окей, і ось-ось ....ну десь восени. А реальність в тому, що з цими безпілотниками і ракетами ви будетен жити довго-довго, бо замість побудови заводів по виготовленню ракет і безпілотників, ваші гроші Боневтік і його воровита та антимайданівська команда вкладає в марафон, в кінокомедії і зберігає російську культуру та мову на відкритому за ваші гроші російськомовному канала "фрідом". Вас налаштовують і далі вимагати у США ракети і літаки.У них все йде по плану, а у вас?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Хм, була атака. ППО їх збила, і падіння уламків не зафіксовано. А що ж тоді позбивали, уламки від ''шахедів'' де?
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