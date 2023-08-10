Российские захватчики ночью атаковали Киевщину беспилотниками

Воздушная тревога ночью в Киевской области продолжалась более 3 часов Оккупанты атаковали область беспилотниками, работала ПВО.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Фактов попаданий не зафиксировано, пострадавшие отсутствуют. По предварительной информации, падения обломков также нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативные группы продолжают работу по выявлению возможных повреждений.

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