Общие боевые потери РФ с начала войны – около 252 200 человек (+580 в сутки), 4278 танков, 5028 артсистем, 8303 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
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Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков уничтожили около 252,2 тысяч военных РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.23 ориентировочно составляют:
личный состав - около 252 200 (+580) единиц ликвидировано,
танков - 4278 (+16) ед,
боевых бронированных машин - 8303 (+13) ед,
артиллерийских систем - 5028 (+15) ед,
РСЗО - 711 (+0) ед,
средств ПВО - 469 (+0) ед,
самолетов - 315 (+0) ед,
вертолетов - 313 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 4179 (+4) ед,
крилатых ракет - 1377 (+0) ед,
кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 7495 (+16) ед,
специальной техники - 746 (+4) ед.