На Таврическом направлении за сутки враг потерял 265 солдат, уничтожено 15 единиц техники, - Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский обнародовал информацию о действиях ВСУ на юге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

В сообщении отмечено: "Таврическое направление. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1393 огневые задачи.

За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 265 человек (погибшие – 95, раненые – 159, пленные – 11).

Уничтожены 15 единиц военной техники противника. В частности, 3 танка, 4 артиллерийских систем и минометов, 1 ПТРК, 1 СПГ, 6 единиц автомобильной техники".

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