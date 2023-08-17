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В Киеве две девочки погибли в результате падения с 15-го этажа, - Нацполиция

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В Киеве две девочки погибли в результате падения с 15-го этажа, - Нацполиция
Две 12-летние девочки погибли в результате падения с 15-го этажа дома в киевском районе Позняки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила полиция Киева.

"В 18:20 в полицию Киева поступила информация об обнаружении мертвыми двух детей на улице Михаила Драгоманова. Правоохранители установили личности пострадавших, это - 12-летние местные жительницы. По предварительным данным, девочки погибли в результате падения с 15 этажа многоэтажки", - говорится в сообщении.

Следователи квалифицировали произошедшее как самоубийство. Полиция устанавливает обстоятельства смерти детей.

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Топ комментарии

  • Garry Dron aa5c483c
    Мабуть знову кацапські соцмережові ігрулєчкі ....
  • Saul Goodman
    у мене страх був)) тому досі живий)) навіть з інтернетом...))
  • Stanislav Bryzhyk
    Просто коли ми з вами були дітьми, інтернетів не було, всю інформацію про навколишній світ ми отримували або власноруч, або з розповідей інших людей. Я, наприклад, з друзяками лазив по розваленим будинкам під знос, по технічним поверхам, по підвалам. Зараз я б ні за що туди не поліз, бо страшно отримати правець, страшно що якісь бомжі чи маніяки вб'ють або пограбують, страшно що завалиться будинок. А в дитинстві страху немає, бо немає життєвого досвіду.
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