Череватый о Лимано-Купянском направлении: враг перегруппировывается, а наши защитники строят оборону

Защитники Украины построили "мощную оборону" на Лимано-Купянском направлении, однако армия РФ прибегает к перегруппировке из-за украинских ударов и отпора наступления.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Безусловно, там построена мощная оборона. И то, что идут штурмы врага на спад пока, они перегруппировываются, они вынуждены под нашими ударами и мощным отпором, который мы там им предоставили, перегруппировываться, чтобы и дальше пытаться атаковать. Вчера (15 августа - ред) была буквально только одна атака на этом направлении, а сегодня (16 августа - ред) – четыре", – сообщил Череватый.

По его словам, оккупанты начали активнее использовать артиллерию и авиацию в этом направлении. В частности, зафиксирован 541 удар из артиллерии по украинским позициям и было совершено 15 авианалетов боевых вертолетов и штурмовых самолетов.

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