Белый дом отрицает разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории: Ничего подобного

Администрация Байдена опровергает информацию о якобы возможном предоставлении Украине членства в НАТО в обмен на отказ от части оккупированных территорий в пользу РФ.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Отвечая на вопрос журналиста относительно дискуссий об обмене украинских территорий на членство в НАТО, Кирби заявил: "Ничего подобного. Это не так".

Чиновник отметил, что позиция власти США заключается в том, что в перспективе Украина сможет стать членом НАТО, что подтвердило руководство стран-членов Альянса во время последнего саммита в Вильнюсе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель аппарата генсека НАТО Йенсен называет ошибкой свои слова относительно территориальных уступок Украины в обмен на членство в Альянсе

"На Вильнюсском саммите Альянс поддержал идею о том, что путь к членству (Украины в НАТО – ред.) может быть разработан. Сейчас основное внимание сосредоточено на помощи Украине в борьбе с российской агрессией и возвращении территорий, которые полностью принадлежат Украине. Они достигают прогресса ежедневно, и мы будем продолжать их поддерживать", – сказал Кирби.

Напомним, ранее руководитель аппарата генсека НАТО Йенсен заявлял, что Украину могут принять в НАТО после того, как она откажется от части своих территорий. Но отмечалось, что такое решение может принять только Киев.

В МИД Украины такие заявления назвали совершенно неприемлемыми.