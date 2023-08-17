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За прошедшие сутки 3 вражеские лодки пошли курсом русского военного корабля, - ОК "Південь"

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За прошедшие сутки 3 вражеские лодки пошли курсом русского военного корабля, - ОК "Південь"
Оккупанты продолжают использовать лодки для маневров в дельте Днепра и защиты своих позиций на оккупированной Херсонщине.

Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, за прошедшие сутки украинским военным удалось уничтожить три российские лодки, которые маневрировали дельтой реки Днепр. Таким образом, оккупанты пытались защитить свои позиции и наблюдательные пункты на этих территориях.

"Снова 3 лодки за минувшие сутки пошли курсом русского военного корабля", - сказала Гуменюк.

Также на юге Украины был уничтожен пункт управления беспилотниками врага.

"Фактически в каждой нашей сводке есть уничтожение также и станции радиоэлектронной борьбы за сутки, потому что враг пытается глушить наши беспилотники", - сказала она.

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Топ комментарии

  • Густлик Франтишек Печка
    От якби ще артилерія, що обстрілює Херсон та Херсонщину, йшла тим же курсом!
  • Амандрапапупа
    Головне те, що особовий склад рашистів був із м'яса .
  • Вячеслав Crane
    а човни маневрували без особового складу? Якими були човни в даному випадку несуттєво, головне, що вони знищені разом з тими, хто ними маневрував
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