За прошедшие сутки 3 вражеские лодки пошли курсом русского военного корабля, - ОК "Південь"

Оккупанты продолжают использовать лодки для маневров в дельте Днепра и защиты своих позиций на оккупированной Херсонщине.

Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, за прошедшие сутки украинским военным удалось уничтожить три российские лодки, которые маневрировали дельтой реки Днепр. Таким образом, оккупанты пытались защитить свои позиции и наблюдательные пункты на этих территориях.

"Снова 3 лодки за минувшие сутки пошли курсом русского военного корабля", - сказала Гуменюк.

Также на юге Украины был уничтожен пункт управления беспилотниками врага.

"Фактически в каждой нашей сводке есть уничтожение также и станции радиоэлектронной борьбы за сутки, потому что враг пытается глушить наши беспилотники", - сказала она.

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