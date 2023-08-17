Враг нанес ракетные удары по Днепропетровщине
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Под утро враг атаковал Днепропетровскую область ракетами.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Громко было в Новомосковском районе. Но, к счастью, местных жителей не задело", - говорится в сообщении.
По словам Лисака, без света осталось 10 тыс человек в двух населенных пунктах. Специалисты проблему уже устранили, дома обеспечили електричеством.
Другие последствия атаки сейчас уточняются.