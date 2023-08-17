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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 256 050 человек (+480 за сутки), 4329 танков, 5169 артсистем, 8398 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 256 050 человек (+480 за сутки), 4329 танков, 5169 артсистем, 8398 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 256 050 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 256 050 (+480) человек ликвидировано,

танков - 4329 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 8398 (+18) ед,

артиллерийских систем - 5169 (+17) ед,

РСЗО - 714 (+0) ед,

средства ПВО - 486 (+1) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 314 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4272 (+24),

крылатые ракеты - 1406 (+2),

корабли/катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7641 (+27) ед,

специальная техника – 773 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 256 050 человек (+480 за сутки), 4329 танков, 5169 артсистем, 8398 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

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Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3462 день москальсько-української війни.
    68!! одиниці техніки та 480! чумардосів. Броня, арта, логістика - все супер!
    Рахунок ППО спецтехніка мінімальний на користь ППО - 1:0
    Продовжуються масовані повітряні атаки, ППО працює в повну силу. Помічені Шахеди москальської збірки.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

    P.s. 256 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
  • Орест Гарай
    Україна свій вибір зробила - вас, наволочі, вбивати. Тож не скигліть, а просто дохніть.
  • Said_
    Пишуть, що наразі *********** гелікоптери наздогнали літачків...
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