Общие боевые потери РФ с начала войны - около 256 050 человек (+480 за сутки), 4329 танков, 5169 артсистем, 8398 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 256 050 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 256 050 (+480) человек ликвидировано,
танков - 4329 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 8398 (+18) ед,
артиллерийских систем - 5169 (+17) ед,
РСЗО - 714 (+0) ед,
средства ПВО - 486 (+1) ед,
самолетов - 315 (+0) ед,
вертолетов - 314 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4272 (+24),
крылатые ракеты - 1406 (+2),
корабли/катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 7641 (+27) ед,
специальная техника – 773 (+0).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.