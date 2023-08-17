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Силы обороны достигли успеха в направлении южнее Урожайного. У Сеньковки и Богдановки продолжаются тяжелые бои, - Генштаб

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Силы обороны достигли успеха в направлении южнее Урожайного. У Сеньковки и Богдановки продолжаются тяжелые бои, - Генштаб
Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба. 

Как отмечается, в направлении южнее Урожайного (Донецкая область. – Ред.) Силы обороны достигли успеха, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

Генштаб также информирует, что противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны сдерживают врага в районе Авдеевки и Марьинки, противник безуспешно наступал у Богдановки. За сутки 20 боевых столкновений, - Генштаб

Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и северном фланге Бахмутского направлений.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Сеньковки Харьковской области и Богдановка Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои", - добавляют в Генштабе.

Топ комментарии

  • Snart
    Тому що новина не містить ніяких змін у порівнянні з попередніми днями - ЗСУ продовжують наступ на зазначених ділянках, каципи не мають значних успіхів на купянському.
    Про рух у бік Завітного Бажання повідомляється кілька днів, тримаєм кулаки і чекаємо на скиглення кацапів - тоді вде можна і радіти.
  • Олег Беляков 5d931641
    Чому під цією новиною жодного коменту?
    1. Новина позитивна.
    2. Новина від Генштабу.
    3. Вновині нема кого обісрати.
    висновок - ось чому тут жодного кремлєбота чи корисного кремлю ідіота.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Про визволення Урожайного навіть прозвітувала маляр, яка має закупляти дрони для ЗСУ, але дронами і іншим озброєнням не займається. Там в міністерстві ще є купа заситіпників, не стільки скільки положено по штату, а скільки побажає секретар ОПи, тож не їхні гроші, аби мовчали та співали під їх дудку. Ті, що втспупали з пропозиціями, або проти неправомірних дій, або бездій міністерства і ОПи, поповнивши ряди заступників замовкли наввіки, мабуть потонули у зеленій масі брехні і маніпуляцій. Генш табу довіряю, як і ЗСУ і ця інформація дуже цінна, але несвоєчасна. Мабуть їм забороняють щось говорити, пока не скаже маляр чи єрмак. Давно визволення цього села намалювали на карті діпстейт, там все проходить оперативно і якость так склалося, що майже всі українці звертаються за інформацією до тієї карти. Не звертатися ж нам лдо брехливих кацапів і піарщиків маляр та її яйцекрденої команди.
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