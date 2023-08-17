Столтенберг имеет четкую позицию относительно Украины в НАТО: Никакой торговли территориями быть не может, - Кулеба

У Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга есть четкая позиция: обмена украинскими территориями ради членства в НАТО быть не может.

Об этом он сообщил в эфире "Завтрак с 1+1", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава его аппарата, Стиан Йенсен, который говорил о возможном вступлении Украины в Альянс в обмен на территории – это разные люди.

"Президент неоднократно общался с генеральным секретарем Столтенбергом, и я поддерживаю с ним очень тесные отношения и уверяю вас, что позиция генсека абсолютно четкая и именно такая, как у Украины — никакой торговли украинскими территориями быть не может", – подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что украинское руководство работает над тем, чтобы страна как можно быстрее двигалась к членству в НАТО, а не обсуждает опции.

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