Столтенберг имеет четкую позицию относительно Украины в НАТО: Никакой торговли территориями быть не может, - Кулеба
2 10620
У Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга есть четкая позиция: обмена украинскими территориями ради членства в НАТО быть не может.
Об этом он сообщил в эфире "Завтрак с 1+1", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава его аппарата, Стиан Йенсен, который говорил о возможном вступлении Украины в Альянс в обмен на территории – это разные люди.
"Президент неоднократно общался с генеральным секретарем Столтенбергом, и я поддерживаю с ним очень тесные отношения и уверяю вас, что позиция генсека абсолютно четкая и именно такая, как у Украины — никакой торговли украинскими территориями быть не может", – подчеркнул Кулеба.
Он отметил, что украинское руководство работает над тем, чтобы страна как можно быстрее двигалась к членству в НАТО, а не обсуждает опции.