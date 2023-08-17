США работают с европейскими союзниками, чтобы обучение украинских пилотов на F-16 началось как можно быстрее, - Кирби

Соединенные Штаты вместе с союзниками работают над тем, чтобы обучение украинских пилотов на F-16 стартовало как можно скорее.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, нет новой информации по поводу учений украинских пилотов.

"После Вильнюса (саммита НАТО. - Ред.) и саммита G7 президент (Байден. - Ред.) взял на себя твердое обязательство, что мы поддерживаем... поставки F-16 в Украину. А начинать надо с обучения... мы активно работаем с нашими европейскими союзниками и друзьями над тем, чтобы как можно скорее приступить к этой подготовке", - сказал Кирби.

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