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США работают с европейскими союзниками, чтобы обучение украинских пилотов на F-16 началось как можно быстрее, - Кирби

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США работают с европейскими союзниками, чтобы обучение украинских пилотов на F-16 началось как можно быстрее, - Кирби
Соединенные Штаты вместе с союзниками работают над тем, чтобы обучение украинских пилотов на F-16 стартовало как можно скорее.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, нет новой информации по поводу учений украинских пилотов.

"После Вильнюса (саммита НАТО. - Ред.) и саммита G7 президент (Байден. - Ред.) взял на себя твердое обязательство, что мы поддерживаем... поставки F-16 в Украину. А начинать надо с обучения... мы активно работаем с нашими европейскими союзниками и друзьями над тем, чтобы как можно скорее приступить к этой подготовке", - сказал Кирби.

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Топ комментарии

  • Wlad West
    Ага-ага, это просто наши пилоты не хотят обучаться, ну не в какую.
  • Валентин Коваль 2a613f18
    Та куди вже швидше -- ше ж 1рік назад Баиден виділив 30 млн на навчання пілотів
  • Darnytsya Kyiv
    Сер Вінстон Черччиль: "Американці обовязково приймуть правильне рішення, але тільки після того, як спробуть тисячу неправильних варіантів" (С)
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