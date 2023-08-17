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Россияне зимой снова будут бить по энергетике, Украина готовится и наращивает запасы топлива, - британская разведка

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Россияне зимой снова будут бить по энергетике, Украина готовится и наращивает запасы топлива, - британская разведка
Украина обеспечила непрерывные поставки угля для ТЭС и ТЭЦ в зимний период.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает разведка Великобритании.

"Несмотря на постоянное давление войны, усилия Украины по наращиванию запасов топлива, скорее всего, увенчаются успехом и обеспечат достаточный приближающийся запас топлива в зимний период", - говорится в сообщении.

Так, отметили в разведке, Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержки объемов производства, обеспечив непрерывные поставки угля для тепловых электростанций и теплоцентралей в зимний период, а значительные запасы газа послужили дополнительным резервом.

"Несмотря на то, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, продолжатся и этой зимой, прошлой зимой Украина продемонстрировала, что имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимый для эксплуатации и обслуживания энергосистемы даже в условиях военного времени", - подытожили в разведке Великобритании.

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Топ комментарии

  • Вася Путлер
    а ми по російській єнергетеці бити не будемо , ми не такі як вони. миж не орки
  • stanis nasvaiko
    А яка проблема є"ашить по кацапськой енергетиці українською зброєю?
    Не така влучність, дальність? Так є"башьтє по близьким цілям!!
    Або після цього русня припине війну і Зеленського чекає виборчи перегони, на яких він програє і буде засуджений за держ зраду??
  • Stanislav Bryzhyk
    Кацапська енергетика насправді не так і далеко, ********* підстанцію і занурити мацквабад в темряву на кілька місяців дуже реально. Так шо хз хз, дивіться новини, хтозна хто кого занурить і куди
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