Семья судьи Тандыра анонимно перевела 18 тыс. грн жене сбитого им нацгвардейца: Женщина от средств отказалась

Семья экс-главы Макаровского райсуда Алексея Тандыра, который пьяным совершил ДТП на блокпосту и насмерть сбил нацгвардейца, перевела 18 тыс. грн жене погибшего.

Об этом в Facebook рассказала журналистка Анна Мамонова, передает Цензор.НЕТ.

"Утром позвонила Анна Бондаренко. Ее мужа, нацгвардейца Вадима Бондаренко, насмерть сбил в комендантский час макаровский судья Алексей Тандыр. Анна сказала, что нашла анонимные переводы на свою банковскую карточку от жены Тандыра Людмилы. Анна сравнила номера телефонов отправителя и того, и того, с которого ей звонила жена судьи. Искать деньги начала, потому что Тандыр сказал на одном из судебных заседаний, что его семья финансово поддержала семью погибшего и планирует делать это в дальнейшем. 30 мая и 1 июня было четыре перевода, общая сумма 18 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

По словам Бондаренко, на следующее судебное заседание придет ее отец и отдаст адвокатам Тандыра деньги.

"Мне ничего от них не нужно, только чтобы Тандыр сидел в тюрьме. Он убил Вадима, разрушил нашу жизнь", - сказала супруга погибшего нацгвардейца.

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Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр, будучи в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил нацгвардейца на блокпосте в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился освобождением большого количества водителей, управлявших автомобилем в пьяном виде.

В результате ДТП, произошедшего по вине судьи Тандыра, погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко. 27 мая Печерский районный суд в Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

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