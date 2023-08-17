На Купянском направлении оккупанты повторяют тактику боев в Бахмуте, используя подразделения "Штурм-Z" из уголовников, - Череватый

Российские войска используют подразделения "Штурм-Z" на Купянском направлении, похожие на наемников ЧВК "Вагнер", но менее подготовлены.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.

За минувшие сутки на Купянском направлении было две атаки в районе Синьковки, 18 авиационных налетов и 434 обстрела — враг потерял 41 человека убитыми и 109 ранеными, танк Т-72, боевую машину десанта, гаубицу Мста-Б, три склада боеприпасов, восемь грузовиков и четыре боевых машины пехоты БМП-1.

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По его словам, враг применяет много старой техники. БМП-1 был снят с вооружения до 24 февраля.

"У нас отданы все необходимые приказы, построены эшелонированная оборона, ПВО, инженерные заграждения, логистика, медицина, система поражения", - отметил Череватый.

Также он добавил, что оккупанты используют тактику, которая частично похожа на бои за Бахмут.

"Некоторые элементы Бахмута есть: применяют Шторм-Z из уголовников, которые похожи на "Вагнер", но менее подготовлены", - резюмировал спикер ВСУ.

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