США одобрили продажу Израилем Германии противоракетной системы Arrow 3 за $3,5 млрд
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Как отметили в Министерстве обороны Израиля, Госдеп США уведомил главу ведомства Йоава Галланта и других чиновников об одобрении запроса на продажу системы.
Arrow 3 является современной израильской системой противоракетной обороны большой дальности, предназначенной для перехвата баллистических ракет вне земной атмосферы.
В израильском оборонном ведомстве отметили, что представители Израиля и Германии подпишут письмо об обязательствах в ближайшие недели, после чего Берлин перечислит первоначальный платеж в размере около 600 миллионов долларов для налаживания производства и выпуска продукции до подписания полного контракта.
Всего стоимость контракта будет составлять 3,5 миллиарда долларов. В Израиле ожидают, что он будет подписан до конца 2023 года после одобрения парламентов обеих стран.
Германия ожидает, что система Arrow 3 будет поставлена в последнем квартале 2025 года.
Напомним, осенью прошлого года Германия предложила инициативу "Небесный щит", которая направлена на усиление противовоздушной обороны в Европе и лучшую концентрацию усилий в этой области.