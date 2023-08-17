США одобрили продажу Израилем Германии противоракетной системы Arrow 3 за $3,5 млрд

США одобрили запрос Израиля на экспорт совместно разработанной системы противоракетной обороны Arrow 3 в Германию. Это станет самым большим оборонным соглашением в израильской истории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как отметили в Министерстве обороны Израиля, Госдеп США уведомил главу ведомства Йоава Галланта и других чиновников об одобрении запроса на продажу системы.

Arrow 3 является современной израильской системой противоракетной обороны большой дальности, предназначенной для перехвата баллистических ракет вне земной атмосферы.

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В израильском оборонном ведомстве отметили, что представители Израиля и Германии подпишут письмо об обязательствах в ближайшие недели, после чего Берлин перечислит первоначальный платеж в размере около 600 миллионов долларов для налаживания производства и выпуска продукции до подписания полного контракта.

Всего стоимость контракта будет составлять 3,5 миллиарда долларов. В Израиле ожидают, что он будет подписан до конца 2023 года после одобрения парламентов обеих стран.

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Германия ожидает, что система Arrow 3 будет поставлена в последнем квартале 2025 года.

Напомним, осенью прошлого года Германия предложила инициативу "Небесный щит", которая направлена на усиление противовоздушной обороны в Европе и лучшую концентрацию усилий в этой области.