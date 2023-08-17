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США одобрили продажу Израилем Германии противоракетной системы Arrow 3 за $3,5 млрд

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США одобрили продажу Израилем Германии противоракетной системы Arrow 3 за $3,5 млрд
США одобрили запрос Израиля на экспорт совместно разработанной системы противоракетной обороны Arrow 3 в Германию. Это станет самым большим оборонным соглашением в израильской истории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как отметили в Министерстве обороны Израиля, Госдеп США уведомил главу ведомства Йоава Галланта и других чиновников об одобрении запроса на продажу системы.

Arrow 3 является современной израильской системой противоракетной обороны большой дальности, предназначенной для перехвата баллистических ракет вне земной атмосферы.

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В израильском оборонном ведомстве отметили, что представители Израиля и Германии подпишут письмо об обязательствах в ближайшие недели, после чего Берлин перечислит первоначальный платеж в размере около 600 миллионов долларов для налаживания производства и выпуска продукции до подписания полного контракта.

Всего стоимость контракта будет составлять 3,5 миллиарда долларов. В Израиле ожидают, что он будет подписан до конца 2023 года после одобрения парламентов обеих стран.

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Германия ожидает, что система Arrow 3 будет поставлена в последнем квартале 2025 года.

Напомним, осенью прошлого года Германия предложила инициативу "Небесный щит", которая направлена на усиление противовоздушной обороны в Европе и лучшую концентрацию усилий в этой области.

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Топ комментарии

  • Redcar Ukraine
    Польща танки закуповує, Німеччина Arrow 3, Румунія - літаки, петріоти...Трохи заздрісно.

    А що ми:
    - маємо війну, по нам вже прилітає;
    - з протянутою рукою просимо допомогу (в чайних ложках);
    - нам нічого не продають (щоб не було ескалації), та й грошей немає;
    - перед війною з 2019: нічого не купляли, радянську зброю продавали, або списували, або втрачали (склади) , розробку свого заморозили
  • Anna Agus e9d72243
    Нам подарувати системи за 3,5 млрд$ (бо своїх грошей не має), а потім мудрий нарід обере ще якогось «Зе-Януковича»? Я б теж почекала б з такими подарунками.
  • Wlad West
    Засновник Ukraine Freedom Project: "Україна може перемогти за пів року, але якщо її вважатимуть корумпованою - допомоги не буде"

    Чому Захід вагається з передачею зброї Україні?
    16.08.2023 11:37
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