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Ухудшение логистики влияет на гуманитарную ситуацию в оккупированном Крыму, - ОК "Південь"

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Ухудшение логистики влияет на гуманитарную ситуацию в оккупированном Крыму, - ОК "Південь"
Трасса М-17 через оккупированный Армянск остается единственным транспортным сообщением с Крымом, но она уже сейчас перегружена.

Об этом заявила спикер ОК "Юг" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Если плодотворно поработать над отрезанием транспортных артерий врага на юге, то у него остается паромная переправа. Но и здесь море на нашей стороне, потому что уже в течение нескольких дней штормы не позволяют использовать врагу эту переправу как логистическую артерию. Трасса М-17 через Армянск, остающаяся у окупантов для использования, уже сейчас перегружена. Ведь с большим ухудшением ситуации с Крымским, Чонгарским, Геническим мостами и исключением понтонной переправы на этом направлении, трасса М17 и вовсе может остановиться", – рассказала она.

Также, по словам Гуменюк, кроме военных нужд, страдают и гуманитарные, потому что трасса фактически остается единственным сообщением для снабжения полуострова, а там гуманитарная ситуация обостряется.

Спикер отметила, что оккупанты обеспокоены тем, как сейчас склады вается их логистика на юге.

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  • Наталия Гончар
    Він переконує, що спокійно ставиться до такої перспективи. На початку місяця ZN.UA, посилаючись на власні джерела, повідомляло, що позиції міністра закордонних справ Дмитра Кулеби ослаблюються, тож на Банковій вже думають про його ймовірне звільнення. В ефірі 1+1 глава МЗС зауважив, що спокійно ставиться до такої перспективи.

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    Армянськ окупований кацапами ще у березні 2014 року - до самого Перекопу (на півночі Криму).
    З того часу рашисти перетворили Армянськ на надзвичайно озброєну вйськову базу та військовий хаб, відправну точку для постачання озброєння та БК на окупованих Херсонщині, Запоріжчині, ротації кацапських підрозділів, вивезення з материку поранених та вбитих кацапів, паливну та ремонтні бази для ворожої техніки.
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