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Враг ударил по Купянщине, погибла женщина, еще одна женщина ранена

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Враг ударил по Купянщине, погибла женщина, еще одна женщина ранена
Сегодня около 10 часов утра оккупанты обстреляли Заосколье Купянского района на Харьковщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, к сожалению, погибла женщина 1962 года рождения.

"Еще одна женщина, 1963 года рождения, получила осколочные ранения. Медики оказали помощь пострадавшей на месте. Поврежденно частное домовладение, в том числе жилой дом, возник пожар хозяйственной постройки", - говорится в сообщении.

Службы устраняют последствия российской агрессии.

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Ранее сообщалось, что утром 17 августа враг обстрелял Купянщину.

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