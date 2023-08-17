Индия планирует покупать у РФ пшеницу со скидкой, - Reuters
Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
"Правительство изучает возможность импорта через частную торговлю и соглашения между правительствами. Решение будет приниматься осторожно", - цитирует агентство свой анонимный источник.
Индия уже в течение многих лет не импортировала пшеницу через межправительственные соглашения. В последний раз значительное количество пшеницы завезли в эту страну в 2017 году. Тогда частные трейдеры закупили 5,3 млн тонн.
Сейчас Индия переживает самую большую за 15 месяцев инфляцию. Импорт пшеницы из РФ - одно из основных мероприятий, которые правительство этой страны запланировало для снижения цен на топливо, крупы и бобовые.
Для покрытия дефицита Индии нужно 3-4 млн тонн пшеницы. Однако правительство рассматривает возможность импортировать из России 8-9 тонн, чтобы еще больше повлиять на цены.
Переговоры пока носят частный характер. Окончательное решение может быть принято через несколько недель.
"Россия заявила о своей готовности предоставить скидку от сложившихся рыночных цен. Ограничений на вывоз продовольственных товаров из России нет", - сказал один из чиновников.
Индия покупает у России нефть и подсолнечное масло. После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ стала для Индии вторым по величине продавцом.