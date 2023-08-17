Индия планирует покупать у РФ пшеницу со скидкой, - Reuters

Индия ведет с Россией переговоры об импорте пшеницы со скидкой. Таким образом, индийское правительство хочет снизить уровень инфляции.

Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

"Правительство изучает возможность импорта через частную торговлю и соглашения между правительствами. Решение будет приниматься осторожно", - цитирует агентство свой анонимный источник.

Индия уже в течение многих лет не импортировала пшеницу через межправительственные соглашения. В последний раз значительное количество пшеницы завезли в эту страну в 2017 году. Тогда частные трейдеры закупили 5,3 млн тонн.

Сейчас Индия переживает самую большую за 15 месяцев инфляцию. Импорт пшеницы из РФ - одно из основных мероприятий, которые правительство этой страны запланировало для снижения цен на топливо, крупы и бобовые.

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Для покрытия дефицита Индии нужно 3-4 млн тонн пшеницы. Однако правительство рассматривает возможность импортировать из России 8-9 тонн, чтобы еще больше повлиять на цены.

Переговоры пока носят частный характер. Окончательное решение может быть принято через несколько недель.

"Россия заявила о своей готовности предоставить скидку от сложившихся рыночных цен. Ограничений на вывоз продовольственных товаров из России нет", - сказал один из чиновников.

Индия покупает у России нефть и подсолнечное масло. После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ стала для Индии вторым по величине продавцом.