Бригада "Азов" уже восстановилась и приступила к выполнению боевых задач на Луганщине, - Уршалович

Воины бригады специального назначения "Азов" уже выполняют боевые задания в Луганской области.

Об этом заявил в.и.о. директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии полковник Николай Уршалович, передает Цензор.НЕТ.

"Легендарная бригада специального назначения "Азов" восстановилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества", - сказал он.

По словам Уршаловича, воины "Азова" удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику потери в живой силе и технике.

В частности, 15 августа артиллеристы бригады в районе Серебрянского лесничества уничтожили минометный расчет и инженерную машину оккупантов.

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