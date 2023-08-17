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В новый пакет военной помощи от Германии вошли 2 ПВО ближнего радиуса действия IRIS-T, 10 радаров G12 и боеприпасы

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В новый пакет военной помощи от Германии вошли 2 ПВО ближнего радиуса действия IRIS-T, 10 радаров G12 и боеприпасы
Правительство Германии раскрыло публичную часть нового пакета военной помощи, который уже передан Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт немецкого правительства.

В новом пакете помощи от 17 августа 2023:

  • две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T SLS;
  • 4539 дымовых боеприпасов (ранее 12461);
  • 10 переносных радаров Ground Observer 12 для контрбатарейной борьбы (ранее 8);
  • 4 седельные тягачи 8x8 HX81 и 5 полуприцепов к ним (ранее 38 и 33 соответственно);
  • 8 погрузчиков на 15 тонн (ранее 26).

Правительство Германии отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военную помощь на 5,4 млрд евро.

Ground Observer 12 разработан компанией Thales в качестве легкого компактного радара большой и средней дальности для наземного наблюдения с высокой скоростью сканирования. Импульсно-доплеровская РЛС Ku-диапазона 12 подходит для широкого спектра применений, включая наблюдение за полем боя, границей, побережьем и различными объектами. Может использоваться для корректировки огня с закрытых позиций.

В разделе "Что готовится к передаче/в процессе передачи" на этот раз нет новых позиций: они либо непубличны, либо пока не переданы для публикации.

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Топ комментарии

  • MrStepanovM
    Viele Danke
  • Vasilisa Evlampieva
    Danke schön розумному, інтелігентному і трудолюбивому народу.
  • Чайка Київ
    Щиро дякуємо, друзі.
    Німеччина - один із ключових союзників: пояснюємо на пальцях
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