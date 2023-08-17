Россияне с 1 сентября открывают кадетские классы на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Враг продолжает системную политику по милитаризации на временно захваченных землях, в том числе среди детей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Так, на оккупированных территориях Запорожья оккупанты анонсировали открытие кадетских классов в захваченных школах. Будут руководить процессом милитаризации украинских подростков боевики из "Росгвардии".

"Также к процессу вовлечены российские гауляйтеры и коллаборанты из "министерства образования", и другие должностные лица оккупационной администрации".

В кадетских классах планируют обучать детей "патриотическому воспитанию", то есть российской форме нацизма с оправдыванием преступлений России и перекладыванием ответственности за развязанные кремлем войны на другие страны", - отметили в ЦНС.

Кроме того, как отмечается, детей будут обучать обращению с оружием и другим основам военного дела для подготовки к дальнейшей мобилизации юношей. То есть, таким образом, враг планирует продолжить войну "чужими руками", ведь готовит новую волну мобилизации на оккупированных территориях.

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"Заметим, что российская тактика заключается в затягивании войны путем постоянной мобилизации, чтобы "сво" получила хоть какие-то результаты. При этом для уменьшения социального напряжения в российском обществе враг планирует по максимуму привлекать к войне местное население ВОТ, к которому россияне не имеют эмпатии.

Отмечаем, что уничтожение самоидентичности детей является признаком геноцида нации согласно международному праву. Также международное право запрещает мобилизовывать и вовлекать в военные действия местное население захваченных районов. То есть речь идет сразу о двух международных преступлениях, которые совершает враг", - подчеркнули в ЦНС.