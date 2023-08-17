В ВР нарабатывают "дорожную карту" для решения проблем с прибылью поставщиков Минобороны, которую ГАСУ расценивает как "убытки государства", - Яровая

Вчера, 16 августа, состоялось заседание парламентской рабочей группы с участием представителей Кабмина, Министра юстиции Дениса Малюськи, председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, членов парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также члена Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтера Даны Яровой, которая инициировала рассмотрение вопроса о выводах Госаудитслужбы в части прибыли поставщиков МО.

Речь идет о почти 3 миллиардах гривень. Об этом Яровая сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По результатам аудита, инициированного именно Министерством обороны, ГАСУ признала всю прибыль украинских поставщиков Миноборны "убытками государства". Проблема возникла из-за правовой неопределенности и противоречия правительственных постановлений. Так, в марте 2022 года, Кабмин принял постановление, которое должно было ускорить закупки. В документе ничего не прописали о прибыли, поэтому Госаудитслужба толковала его так: если доходы не указаны, значит, их не должно быть, а полученные ранее надо вернуть. Под угрозой срыва оказались все закупки Минобороны – от носков до оружия.

Яровая сообщила, что почти три месяца "стучала в дверь" Кабмина и публично обращалась к Премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой решить вопрос. Пришлось привлечь парламентариев, возможно, их услышат. Нардепы поддержали инициативу Яровой и согласовали официально обратиться за разъяснениями в Минэкономики и Минюст. Кроме того, необходимо привести правительственное постановление 178, которое приняли в марте 2022 года, в соответствие с законом о мобилизационных закупках.

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"Наработана "дорожная карта" по решению этого вопроса. Но пока вопрос не урегулирован в нормативно-правовом поле, вопрос не решен. Требую от правительства нормировать это в юридической плоскости. Если нет, то будет продолжение культового сериала", - отметила Яровая.