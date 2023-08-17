ЕС должен отменить ограничения для украинского экспорта и договориться с Польшей, - Стефанишина

У Евросоюза есть инструменты для помощи Польше и другим государствам.

Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По ее словам, Украина настаивает на отмене ограничений для экспорта, и это также является позицией Брюсселя.

"Мы знаем, что Еврокомиссия не намерена продолжать ограничения после того, как их действие истечет 15 сентября. Да, есть намерения одностороннего введения ограничений со стороны нескольких стран, но это будет нарушением базовых правил Европейского Союза. И мы надеемся, что какой-то путь будет найден", – отметила вице-премьер.

Она дала понять, что по этому вопросу необходимы дальнейшие переговоры между государствами-членами и Еврокомиссией.

Также Стефанишина подчеркнула, что у ЕС есть инструменты для помощи Польше и другим государствам.

"Этот кризис инспирируют несколько стран ЕС, и главная из них – Польша. Но Польша утроила получение европейского бюджета на поддержку соответствующих секторов. Украина не получила дополнительных средств", – отметила Ольга Стефанишина.

Также читайте: Ожидаем от Украины понимания, что Польша имеет собственные интересы и обязательства, - Дуда