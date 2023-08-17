Дело главаря "ЛНР" Пасечника передали в суд, - Офис Генпрокурора

Так называемого "главу "ЛНР" Леонида Пасечника обвиняют в ряде преступлений против основ нацбезопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Расследованием установлено, что с 2018 года обвиняемый после так называемых "очередных выборов" возглавил незаконно созданную псевдореспублику.

20 сентября 2022 года "председатель лнр" подписал фейковый закон "О референдуме лнр по вопросу вхождения в состав российской федерации на правах субъекта РФ". Он систематически заявлял в пропагандистских местных и российских СМИ о необходимости присоединения "республики" к стране-агрессору", - говорится в сообщении.

По данным Офиса Генпрокурора, на основе "документа" организована подготовка постановочного волеизъявления, проведенного на захваченной врагом части региона. После обнародования "результатов" незаконного референдума обвиняемый обратился к президенту России с предложением о принятии "ЛНР" в состав РФ.

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"30 сентября 2022 года так называемый "председатель лнр" во время встречи с президентом РФ подписал незаконный договор о "присоединении" временно оккупированной территории Луганской области к России, чем нарушил территориальную целостность Украины в границах, определенных Конституцией Украины. Обвиняемый активно осуществляет антиукраинскую деятельность, издает и подписывает юридически ничтожные "документы" и сотрудничает с представителями государства-агрессора", - отметили там.

Пасичнику инкриминируются умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, публичные призывы к их совершению по предварительному сговору группой лиц, а также участие в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст.111-1 УК Украины). Обвинительный акт был направлен в суд.

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