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Границу на Буковине и Ивано-Франковской области усилили сотней нацгвардейцев

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Границу на Буковине и Ивано-Франковской области усилили сотней нацгвардейцев
Охрану государственной границы в Черновицкой и Ивано-Франковской областях на прошлой неделе усилили 100 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Об этом рассказал на брифинге временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"100 военнослужащих НГУ на прошлой неделе приступили к выполнению задач по усилению охраны и защиты государственной границы в Черновицкой и Ивано-Франковской областях", - проинформировал Уршалович.

Также он отметил, что на прошлой неделе военнослужащие Нацгвардии приняли участие в 45 мероприятиях контрдиверсионной борьбы. По словам чиновника, в ходе контрдиверсионных мер было задержано 40 человек за административные и пять – за уголовные правонарушения.

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Полковник НГУ заявил, что всего за неделю нацгвардейцы задержали за совершение правонарушений 2021 человека, из которых 85 - в отношении уголовных правонарушений.

"Были изъяты две единицы огнестрельного и 10 единиц холодного оружия, около трех тысяч патронов разных калибров, два артиллерийских боеприпаса, четыре сигнальные ракеты, 15 гранат, восемь запалов к ним, другие боеприпасы, взрывоопасные предметы и наркотические вещества", - добавил Уршалович.

Топ комментарии

  • Cep 00ba7a74
    Ха-ха. Ні, щоб північний, чи східний кордон укріплювати, зе-шобла укріплює західний кордон.
    Напевно Румунія збирається нападати на Україну.
  • Ваван Ч
    Це вони будуть кордон від євросоюзу захищати? Вже вони чорнобильську аес захистили...
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Міцне підсилення, аж 100 нацгвардійців, тепер у контрабандистів і ухилянтів не залишилося жодного шансу перетнути кордон, на шару.
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