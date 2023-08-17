Креминь призвал усилить контроль за соблюдением закона о языке в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования
Об этом идет речь на фейсбук-странице Уполномоченного по защите государственного языка, передает Цензор.НЕТ.
"Нарушение языкового законодательства в украинских колледжах и университетах негативно влияет на имидж сферы образования и науки в целом. Независимо от формы собственности проблемы одинаковы: руководители уделяют недостаточно внимания украинскому как языку образовательного процесса. Убежден, что Министерство владеет всеми инструментами для устранения выявленных нами недостатков" , – заявил омбудсмен.
Креминь отметил, что в 2023 году с целью выявления, устранения и недопущения в дальнейшем нарушений законодательства о государственном языке Уполномоченным завершены или продолжаются 11 мер государственного контроля в отношении заведений высшего образования, в ходе которых выявлено нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
В частности, нарушения касаются: ст. 9, в которой указано, что руководители учебных заведений всех форм собственности должны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей обязаны; ст. 21, которым закреплено, что языком образовательного процесса является государственный язык; ст. 29, регламентирующей, что языком публичных мероприятий является государственный язык.
Также сообщается, что в 2023 году в отношении 14 научно-педагогических работников высшего образования составлены протоколы о нарушении закона о государственном языке в соответствии со статьей 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях.