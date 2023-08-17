Саперы Нацгвардии разминировали около 280 га за прошедшую неделю в Херсонской области

Группы разминирования Национальной гвардии в Херсонской области на прошлой неделе разминировали 276 гектаров земель и обезвредили 110 взрывоопасных предметов.

Об этом во время брифинга сообщил временный исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Николай Уршалович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Продолжается разминирование территорий сельскохозяйственного назначения на деоккупированных территориях Херсонской области. Группы разминирования в течение недели обследовали 270 гектаров сельскохозяйственных земель и обезвредили 20 взрывоопасных предметов", - отметил он.

По его словам, на прошлой неделе группы разминирования Нацгвардии работали в Харьковской, Донецкой, Запорожской и Николаевской областях.

"За прошедшую неделю ими было обследовано 6 гектаров территорий, 2 километра дорог, в результате чего было обнаружено и обезврежено 90 ВОП", – рассказал Уршалович.

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Также он проинформировал о привлечении нацгвардейцев к обеспечению общественной безопасности в стране. "Для введения комендантского часа и несения службы по обеспечению общественной безопасности в 33 населенных пунктах государства ежесуточно привлекаются около 1000 военнослужащих НГУ и 38 кинологов со служебными собаками. Около 2700 гвардейцев ежесуточно осуществляют надежную охрану 111 объектов регионального и местного значения", - отметил Уршалович.

Кроме того, по его словам, 2200 военнослужащих на 127 блокпостах обеспечивают установление особого режима въезда и выезда в населенные пункты, проверку документов, осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов.