Новости

Переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся до конца года, - Стефанишина

90114
Переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся до конца года, - Стефанишина
До октября Украина не сможет выполнить все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении в Евросоюз все равно начнутся.

Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила во время конференции "Как выглядит путь Украины в ЕС", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"В октябре мы не услышим, что все 7 требований выполнены нами на 100%, ведь это масштабная работа, которая займет годы", – сказала она.

Однако она уверяет, что до октября Украина примет "все согласованные законодательные и институциональные изменения".

Стефанишина отметила, что во время выполнения некоторых реформ, в частности, антикоррупционной, "у нас возникают новые задачи, например – полноценное выполнение антикоррупционной программы".

Читайте также: Перед началом переговоров о вступлении в ЕС Украина должна возобновить работу всех институтов, - евродепутат фон Крамон

"Наша задача – чтобы эти новые задачи не становились условием (для начала переговоров. – Ред.)", – сказала она.

Стефанишина убеждена, что Украина выполнит условие о восстановлении публичного электронного декларирования.

Вице-премьер отметила, что политическое решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС будет принято. Она считает декабрь "последней возможностью для принятия политического решения о начале переговоров".

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • MrGTI driver ea1f6bd4
    зепідри не виконали всі 8 вимог для вступу, однак нас потужно запевняють, що до кінця року почнуться переговори. Які нахєр переговори? Відновіть декларування, досить грабувати країну!
  • Gary Grant
    Ага. А Буданов вже в Криму з червня. Як ви за#бали своїм пи₴діжом, зелені
  • CrossFirenko
    В тому й справа. Перемовини про наміри. Тому, що Зельониє навіть не збираються змінювати законодавство. Але буде красиво розставлені декорації, брендово неголений актор, розставлене світло, і текст з суфлеру з вимогами прийняти Україну без змін, і в порушення статуту ЄС.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости