Переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся до конца года, - Стефанишина
Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила во время конференции "Как выглядит путь Украины в ЕС", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"В октябре мы не услышим, что все 7 требований выполнены нами на 100%, ведь это масштабная работа, которая займет годы", – сказала она.
Однако она уверяет, что до октября Украина примет "все согласованные законодательные и институциональные изменения".
Стефанишина отметила, что во время выполнения некоторых реформ, в частности, антикоррупционной, "у нас возникают новые задачи, например – полноценное выполнение антикоррупционной программы".
"Наша задача – чтобы эти новые задачи не становились условием (для начала переговоров. – Ред.)", – сказала она.
Стефанишина убеждена, что Украина выполнит условие о восстановлении публичного электронного декларирования.
Вице-премьер отметила, что политическое решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС будет принято. Она считает декабрь "последней возможностью для принятия политического решения о начале переговоров".