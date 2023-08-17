Для передачи современных истребителей Украине необходимо отдельное решение, - Столтенберг
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что перед поставкой истребителей для Украины нужно отдельное решение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dagsavisen.
Генсека спросили, целесообразно ли предоставить Украине современные истребители НАТО.
"Вполне возможно. Даем согласие на начало подготовки пилотов. Но перед поставкой современных истребителей требуется отдельное решение", – сказал Столтенберг.
"Мы на шаг ближе к тому, чтобы потом дать такой тип оружия", - добавил генсек Альянса.