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Кулеба: "Наша стратегия состоит не в том, чтобы заменить Россию, а в том, чтобы освободить Африку от российских властей"

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Кулеба: "Наша стратегия состоит не в том, чтобы заменить Россию, а в том, чтобы освободить Африку от российских властей"
Украина в отношениях с Африкой стремится не стать для континента "второй Россией", а освободить Африку от господства Кремля.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью AFP, сообщает Цензор.НЕТ.

"Много лет было потеряно, но мы собираемся продвигать вперед украинско-африканский ренессанс, возродить эти отношения", - отметил Кулеба.

Он отметил, что в этом направлении необходимо провести долгую, системную работу.

"Мы не хотим быть еще одной Россией. Наша стратегия состоит не в том, чтобы заменить Россию, а в том, чтобы освободить Африку от российских властей", - подчеркнул Кулеба.

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Для поддержания своего статуса Кремль прибегает к "принуждению, коррупции и страху". У Москвы есть только два мощных инструмента для работы в Африке – пропаганда и ЧВК "Вагнер".

Кроме того, Кулеба назвал притворным беспокойство России по поводу продовольственной безопасности Африки после выхода из "зерновой инициативы".

"Африканцы увидели, что все эти рассказы Путина (российского диктатора Владимира Путина. - Ред.) о том, как он заботится об африканских странах, является ложью... Именно украинский фермер и африканский потребитель хлеба платят высокую цену", - отметил он.

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Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    Наполеон, ****. Нам би спочатку викинути росію з України, в усіх сенсах.
    Але комусь сподобається глибина "стратєгічєской мислі".
  • Urs
    я зрозумів - вони асвабадітєлі Афрікі
  • Валентин Пруденко
    А може його краще міністром іноземних справ організації африканських держав призначити? Поки не пізно!
    А якщо серйозно, що воно верзе, що взагалі в його голові коїться?? Україна стікає кров'ю, втрачає економіку, політичний вплив у світі, а головне - людей! А це нещастя Африку звільняє... Воно сповна розуму???
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