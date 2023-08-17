Кулеба: "Наша стратегия состоит не в том, чтобы заменить Россию, а в том, чтобы освободить Африку от российских властей"
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью AFP, сообщает Цензор.НЕТ.
"Много лет было потеряно, но мы собираемся продвигать вперед украинско-африканский ренессанс, возродить эти отношения", - отметил Кулеба.
Он отметил, что в этом направлении необходимо провести долгую, системную работу.
"Мы не хотим быть еще одной Россией. Наша стратегия состоит не в том, чтобы заменить Россию, а в том, чтобы освободить Африку от российских властей", - подчеркнул Кулеба.
Для поддержания своего статуса Кремль прибегает к "принуждению, коррупции и страху". У Москвы есть только два мощных инструмента для работы в Африке – пропаганда и ЧВК "Вагнер".
Кроме того, Кулеба назвал притворным беспокойство России по поводу продовольственной безопасности Африки после выхода из "зерновой инициативы".
"Африканцы увидели, что все эти рассказы Путина (российского диктатора Владимира Путина. - Ред.) о том, как он заботится об африканских странах, является ложью... Именно украинский фермер и африканский потребитель хлеба платят высокую цену", - отметил он.