Швеция одобрила пакет военной помощи для Украины на сумму €270 млн

В парламенте Швеции Риксдаге утвердили предоставление Украине нового пакета военной помощи на сумму 3,25 млрд шведских крон (около 270 млн евро).

Об этом информирует сайт Риксдага, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Украина получит боеприпасы и запчасти на сумму до 1,1 млрд шведских крон (около 90 млн евро), а также грузовики и оборудование для разминирования на сумму до 2,15 млрд шведских крон (около 180 млн евро).

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Риксдаг также принял решение уполномочить правительство продать США ракеты AMRAAM "воздух-воздух" для передачи позже Украине.

Это решение означает, что статья расходов на оборону и готовность к кризисным ситуациям в государственном бюджете Швеции увеличится на 545 млн шведских крон (46 млн евро) в 2023 году.