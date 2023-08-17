У РФ готов сценарий провокации на Курской АЭС, - ГУР МО

У России есть готовый сценарий провокации на Курской АЭС, но актуальным остается вопрос, решится ли Москва реализовать его.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"Такие сценарии точно разработаны и подготовлены к воплощению в стране-агрессоре ее террористическим военно-политическим руководством, — отметил он.

Юсов напомнил, что для режима диктатора Владимира Путина не нова практика террора против собственного населения и гражданских объектов.

Юсов считает, что Кремль может планировать провокацию на Курской АЭС для повышения уровня мобилизации, "собственных внутриполитических процессов и процессов поддержки".

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"Возможно, также с целью облегчения подготовительной реализации мобилизационных мероприятий в стране… Этот сценарий, его разработка – история не сегодняшнего дня. Такой план существует давно. И вопрос сейчас окончательного решения и команды – будет ли она и когда она будет отдана", - подчеркнул он.

Юсов обратил внимание, что оккупанты, как правило, не способны просчитать последствия подобных терактов. По его словам, рашисты "не могли до конца предусмотреть последствий взрыва и уничтожения Каховской дамбы".

Он добавил, что последствия провокации на Курской АЭС, в первую очередь, ощутит российское население.

"Поэтому вопрос к населению территории РФ: какие они готовы предпринимать меры для того, чтобы противодействовать таким намерениям узурпировавших власть людей или дальше терпеть и просто смотреть, как разворачиваются события, говорить, что "все идет по плану", - подытожил Юсов.

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Напомним, Центр национального сопротивления сообщал, что россияне планируют провокацию на Курской АЭС и готовят эвакуацию местного населения.

Однако в Центре стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины заявляли, что такие сообщения являются враждебной ИПСО. В Запорожской ОВА также опровергли информацию, распространенную СМИ, о решении Путина якобы взорвать Запорожскую АЭС.