Великобритания заключила контракты на поставку Украине ПВО на $115 миллионов
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Крупнейший контракт на 56 миллионов фунтов Минобороны Британии заключил с норвежской оборонной компанией Kongsberg. Он предусматривает предоставление систем противодействия беспилотникам, которые Украина сможет использовать для обнаружения, отслеживания, уничтожения и нарушения работы российских БПЛА.
Среди прочего речь идет о системе CORTEX Typhon, поставки которой норвежский производитель анонсировал ранее на этой неделе.
Два других соглашения также касаются противовоздушной обороны, но ничего больше о них не сообщается.
Отмечается, что соглашения были заключены в рамках Международного фонда для Украины (IFU), который собрал более 770 миллионов фунтов стерлингов для оказания летальной и нелетальной военной поддержки Украине.