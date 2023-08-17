Великобритания заключила контракты на поставку Украине ПВО на $115 миллионов

Министерство обороны Великобритании сообщило о заключении трех контрактов на сумму более 90 миллионов фунтов стерлингов (115 миллионов долларов) по поставке Украине средств ПВО через Международный фонд для Украины (IFU).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Крупнейший контракт на 56 миллионов фунтов Минобороны Британии заключил с норвежской оборонной компанией Kongsberg. Он предусматривает предоставление систем противодействия беспилотникам, которые Украина сможет использовать для обнаружения, отслеживания, уничтожения и нарушения работы российских БПЛА.

Среди прочего речь идет о системе CORTEX Typhon, поставки которой норвежский производитель анонсировал ранее на этой неделе.

Два других соглашения также касаются противовоздушной обороны, но ничего больше о них не сообщается.

Отмечается, что соглашения были заключены в рамках Международного фонда для Украины (IFU), который собрал более 770 миллионов фунтов стерлингов для оказания летальной и нелетальной военной поддержки Украине.

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