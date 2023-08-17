Чехия допускает передачу Украине вертолетов Ми-24

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что советские вертолеты Ми-24, которые Чехия заменяет на американские вертолеты, могут найти применение в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ČTK.

"Хотя мы сегодня символически попрощаемся с ними (вертолетами. - Ред), их история, безусловно, не закончилась. Думаю, мы все подозреваем, что сегодня они еще могут найти себе применение там, где сейчас есть потребность в любой оборонной технике. Именно туда уже много месяцев уходит и будет идти наша помощь", – отметила Чернохова.

Она добавила, что вертолеты Ми находятся в хорошем состоянии и уже долго выполняют задачи в интересах армии, в том числе и в зарубежных операциях.

На вооружении чешской армии находится около 40 вертолетов, из которых 30 – советского и российского производства серии Ми. Армия имеет несколько машин Ми-8 и Ми-17, и их эксплуатация завершится через несколько лет. Она также имеет 15 модернизированных вертолетов Ми-171Ш и может их эксплуатировать до 2035 года.

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