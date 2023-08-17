Минобороны о ситуации на Лимано-Купянском направлении: Враг "зализывает раны" и перегруппировывается, от своих планов не отступает

Российские захватчики на Лимано-Купянском направлении несколько снизили активность, но не отказались от своих планов.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Может показаться, что там уменьшилось количество боевых столкновений, но на самом деле враг просто "зализывает раны". Они теперь перегруппировываются, заводят новых людей — от своих планов не отступают", — сказала она.

Поскольку россияне еще планируют возобновить наступление на Лимано-Купянском направлении, украинское командование пытается меньше говорить о таких якобы "затишьях", добавила Маляр.

Заместитель министра пояснила, что враг стремится расконцентрировать украинские силы по направлениям, где терпит поражение. В частности, Силы обороны заняли основные господствующие высоты вокруг Бахмута, в результате чего оккупанты оказались в оперативном окружении. Также у россиян есть амбиция вернуть освобожденные территории Харьковщины. Возможно, Купянск стал для них новой политической целью вместо Бахмута.

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