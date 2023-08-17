Правительство России закручивает гайки экспортерам, чтобы остановить обвал рубля, - Bloomberg

Власти России готовят "неформальные" рекомендации для экспортеров, чтобы убедить их отдавать больше своих доходов, чтобы помочь стабилизировать рубль.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссии на встрече в среду между президентом РФ Путиным и чиновниками, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

По данным агентства, эти рекомендации коснутся не только продажи валютной выручки. Их могут распространить на переводы в твердой валюте - в частности, дивидендов и займов.

Чиновники сообщили экспортерам о том, что такие меры рассматриваются, подтвердили топ-менеджеры в двух фирмах.

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Путин был проинформирован об этих планах на совещании, в котором участвовали глава Центрального банка Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов, пишут "Ведомости".

При этом вариант с введением "формального" контроля за движением капитала все еще не исключен. Это будет зависеть от развития ситуации с курсом рубля, уточнили источники.

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Правительственные дискуссии активизировались на этой неделе после того, как рубль на короткое время прорвал отметку 100 за доллар впервые с марта прошлого года. Инициативы изначально обсуждались на встрече между правительством и компаниями-экспортерами в понедельник.