Правительство России закручивает гайки экспортерам, чтобы остановить обвал рубля, - Bloomberg
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссии на встрече в среду между президентом РФ Путиным и чиновниками, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
По данным агентства, эти рекомендации коснутся не только продажи валютной выручки. Их могут распространить на переводы в твердой валюте - в частности, дивидендов и займов.
Чиновники сообщили экспортерам о том, что такие меры рассматриваются, подтвердили топ-менеджеры в двух фирмах.
Путин был проинформирован об этих планах на совещании, в котором участвовали глава Центрального банка Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов, пишут "Ведомости".
При этом вариант с введением "формального" контроля за движением капитала все еще не исключен. Это будет зависеть от развития ситуации с курсом рубля, уточнили источники.
Правительственные дискуссии активизировались на этой неделе после того, как рубль на короткое время прорвал отметку 100 за доллар впервые с марта прошлого года. Инициативы изначально обсуждались на встрече между правительством и компаниями-экспортерами в понедельник.