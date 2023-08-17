Новости

Казахстан заблокировал сайт российского пропагандистского телеканала "Царьград"

1 82421
Казахстан заблокировал сайт российского пропагандистского телеканала "Царьград"
В Казахстане заблокирован интернет-сайт российского пропагандистского телеканала "Царьград".

Об этом сообщают "Сибирь.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

На портале Министерства информации Казахстана отмечено, что сайт телеканала заблокирован за пропаганду экстремизма.

Перед этим власти страны вынесли четыре предупреждения о пропаганде экстремизма в адрес канала, связанного с российским олигархом Константином Малофеевым.

Читайте также: В Казахстане остановили работу Яндекса из-за передачи данных ФСБ

Первое предписание канал получил еще в январе 2021 года за материал под названием "В Казахстане хотят поставить россиян на колени?"

Казахстан заблокировал сайт российского пропагандистского телеканала Царьград 01

Остальные три предупреждения "Царьграду" вынесли 31 мая 2023 г. за текст с заголовком "Казахские националисты терроризируют российских женщин" и новость, в которой в отношении жителя Казахстана используют оскорбительное слово "мамбет".

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Олег Мандрівник 74f5378c
    Это агалтелая русафобия ящетаю!!!!
  • Бауржан Жусупов 202cb0a6
    Необходимо закрыть все росийкие каналы и сайты. СЛАВА УКРАИНЕ!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    і ачєрєдной удар в псіну...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости