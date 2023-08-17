Российские военные комиссары в оккупированном Крыму зарабатывают на телах погибших солдат РФ, - КримSOS

Российские военные комиссары в оккупированном Крыму зарабатывают на телах погибших в войне России против Украины.

Об этом сообщила правозащитная организация Крым SOS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что "российские военные комиссары" привозят тела погибших на поле боя в морг Симферополя. Однако родственникам при этом сообщают, что тело только что нашли в местах активных боевых действий и его нужно перевезти во временно оккупированный Крым.

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"За якобы перевозку тела на полуостров родственникам предлагают заплатить ориентировочно 100-150 тыс. рублей за услуги перевозчиков. Такую сумму "комиссары" оправдывают тем, что тело находится в неудобном месте, дальнейшая его перевозка тоже проблематична, из-за чего тело придется ждать еще долго", – говорится в сообщении.

По информации КрымSOS, сейчас известно по меньшей мере о трех-четырех подобных случаях вымогания средств от родных.