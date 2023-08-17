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Российские военные комиссары в оккупированном Крыму зарабатывают на телах погибших солдат РФ, - КримSOS

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Российские военные комиссары в оккупированном Крыму зарабатывают на телах погибших солдат РФ, - КримSOS
Российские военные комиссары в оккупированном Крыму зарабатывают на телах погибших в войне России против Украины.

Об этом сообщила правозащитная организация Крым SOS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что "российские военные комиссары" привозят тела погибших на поле боя в морг Симферополя. Однако родственникам при этом сообщают, что тело только что нашли в местах активных боевых действий и его нужно перевезти во временно оккупированный Крым.

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"За якобы перевозку тела на полуостров родственникам предлагают заплатить ориентировочно 100-150 тыс. рублей за услуги перевозчиков. Такую сумму "комиссары" оправдывают тем, что тело находится в неудобном месте, дальнейшая его перевозка тоже проблематична, из-за чего тело придется ждать еще долго", – говорится в сообщении.

По информации КрымSOS, сейчас известно по меньшей мере о трех-четырех подобных случаях вымогания средств от родных.

Топ комментарии

  • Панас Стець 477f2171
    кошерний заробіток по кацапськи... то норм.
  • НБ
    Без тіла "бєлую ладу" не купиш. Це для них "інвєстіція"...
  • arye z.
    "Коли ми опустилися на дно, знизу постукали".
    (Станіслав Єжи Лец)

    Навіть не знаю, чи це пробито чергове дно, чи ніякого дна немає і це вже звичайний фон їхнього життя, але щоб заробляли на трупах, щоб з людей лупили гроші за останки їхніх рідних, такого ще не чув.
    Мабуть, це вже чисте "ноу-хау" росії 21 століття
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