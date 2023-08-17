ГУР МО о поджогах военкоматов в РФ: Это внутреннее массовое сопротивление россиян
Об этом в эфире "Радио НВ" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, отвечая на вопрос о массовых поджогах российских военкоматов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Речь идет о массовом сопротивлении (россиян. – Ред.) вот таким образом, потому что на территории так называемой РФ мирный протест невозможен и конституция не действует", - сказал он.
По его словам, в РФ все, кто был готов к массовым демократическим акциям, либо сидят в тюрьмах, либо уехали за границу, либо были физически ликвидированы.
"Поэтому остаются вот такие формы протеста, и люди от отчаяния идут и поджигают военкоматы, которые сейчас не символ защиты их родины, а символ отправки их родных на агрессивную преступную войну против Украины", - отметил Юсов.
Отвечая на вопрос о заявлении мэра Москвы Сергея Собянина, что на войне с Украиной воюет 45 тысяч москвичей, представитель ГУР назвал эти слова мэра столицы РФ "очень интересными". А ведь буквально месяц назад называлась цифра в 35 тысяч москвичей.
"И это в условиях, когда там вроде бы нет мобилизации. То есть просто констатируем, что мобилизационные мероприятия продолжаются", - отметил он.