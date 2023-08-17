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РФ обстреливает Украину ракетами "прямо с конвейера", которые не прошли все испытания, - Bloomberg

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РФ обстреливает Украину ракетами "прямо с конвейера", которые не прошли все испытания, - Bloomberg
В России иссякают запасы дальнобойного вооружения, поэтому она обстреливает Украину только что изготовленными ракетами, которые еще не прошли все испытания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Ракета, найденная в июне на севере Сумской области, была выпущена из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". Судя по маркировке корпуса, снаряд был изготовлен только в предыдущем месяце, 19 мая. Партии снарядов обычно проходят несколько месяцев испытаний, прежде чем они будут использованы и появятся на передовой", - пишет издание.

На корпусе также был указан необычно близкий срок годности – 12 сентября этого года. Это еще один возможный признак того, что российские производители срезают углы, чтобы поскорее отправить ракеты на передовую.

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Отмечается также, что, поскольку ракета не взорвалась, эксперты смогли рассмотреть его материнскую плату и другие компоненты, которые не соответствовали стандартам качества. Некоторые детали были спаяны вручную, в то время как компоненты были изготовлены как российскими, так и американскими компаниями, включая компании Altera и Analog Devices Inc, принадлежащие Intel.

Обе компании заявили, что не продают свою продукцию в Россию и соблюдают все санкции.

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Топ комментарии

  • Евген Марчен
    Я б сказав би так, у рашистів хоча б конвейєр є! а де наше ЗЕ виділило за 1,5 роки війни на наш конвейєр з дальнобойних ракет в нас же э багато специалістів у ціей сфері...
  • Юрій Гросарчук fac575f1
    И какой вывод из этого? Да, это влияет на качество. Но не настолько что бы Украина расслабилась.
  • ivan nepupik
    Чи легше нам від цього?
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