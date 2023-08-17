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Большая часть российских пленных не сдавалась в плен добровольно, - ГУР МО

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Большая часть российских пленных не сдавалась в плен добровольно, - ГУР МО
Значительная часть россиян сдалась в плен добровольно, но большинство было взято в ходе боевых действий.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Радио NV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Их достаточно значительная доля, но их меньше, чем захваченных в плен, и этому есть очень много логических объяснений. Например, действительно работающие заградительные отряды и не только. Часто боятся за остающиеся там семьи (в РФ. – Ред.) ", – отметил он.

Юсов заявил, что для того, чтобы решиться на какие-либо коллективные действия, нужно все-таки иметь опыт самоорганизации и практику, а у россиян ее нет. По его словам, все, что касалось гена борьбы за свободу, в РФ активно выбивалось.

"Но, тем не менее, в плен сдается значительная часть. И кроме сдачи в плен, россияне выбирают для себя и другие формы (уклонение от участия в войне – ред.). Есть, например, дезертирство, и эти случаи не единичны, особенно на линии фронта.Там есть случаи, когда десятки людей одновременно исчезают с передовой и их потом ищут – и на временно оккупированных территориях, и на территории самой РФ, и с техникой, и с оружием, и без", – рассказал он.

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По его данным, среди российских военных фиксируются и случаи самострелов.

Он добавил, что независимо от того, человек добровольно сдался в плен или был захвачен, Украина как демократическое правовое европейское государство обеспечивает выполнение Женевских конвенций и содержание российских военнопленных в соответствии с международным правом.

Одна Юсов замечает, что массового раскаяния среди россиян нет.

"Откровенно говоря, только в отдельных случаях. Да, есть люди, которые даже показывают искреннее раскаяние и могут заплакать, которые для себя открывают какие-то новые страницы истории, геополитической реальности и вообще понимают, что они попали в другой мир. Но в большинстве своем это все же таки попытки выжить и попасть назад к привычным им условиям. Массового раскаяния нет. Это факт", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Смерть москалям
  • Люба Бусько
    Москаль завжди бреше.
  • Костя Лобуряка 1545bff9
    Хто такой есть кацап? Кацап, это в первую очередь, такой нах чилавек, каторому фсё *****, кроме Родины. Родину настаящий кацап любит больше всиго. Патаму, что за ниё можна ******* умиреть. А умирать кацапы любят патаму, что настаящий кацап панимает, что жить на самом деле ваапче смысла нет.Эта мысль в его голове сущиствует оттого, что сознание кацапа пастаянно расшырино. Ат природы. И если фсе атсталые народы жрут и курят всякую гадость, чтобы дастичь прасвитления, кацапы жрут водку, чтобы сазнание хоть нимножко сузилось. Ибо под водкой фсегда хочецца самых прастых и тривиальных вищей - бабу, приключений, ищо водки итп.Кацапы - люди парадоксальные, и в этом их сила. Они сбацали самую парадоксальную страну в мире - СССР нах. СССР талкал Пиндосии сваю неффть, на палученные долары будувал ракеты, чтобы ********* ими апять жы Пиндосию. Пачиму кацапы развалили СССР? Патаму что заскучали и *********.Патом у них на валне паявился новый праэкт - Государство С Управляемой Нах Димакратией. Мало того, что они разработали этот песпесды прецеденнт, они, ни *** ни смущаясь, внидряпи его... Но шота не пашло. Решено была восстановить Вяликую Ымперию. Шоб незамарачивацца порешали начать так, как уже проверено на практике. ************ у Ади и Гебельса все замутки и понеслась.Кацапия - сторона, пастрадавшая от Фтарой Миравой Вайны и злого Гитлера, но СССР - идинственная страна, каторая после вайны прихватила чужой земли, и да*** причом. Парадокс? Ни***. Спраси у любого кацапа, и он толково объяснит што тут к чиму и пачиму фсё правильно.Хоть Пиндосия жывет жырно, но кацапам это глубоко пох. Ну разви што обидно, што негры ф Аффрике голодают, а энти жлобы абжираютцца и Кабздона полечить не хотят. Но зато кацапы первыми вышли ф космас, и ниибёт!Сила кацапов ф том, шо они ни признают нивазможного. Это фсе следствия атсутствия природного придахранителя в мазгах. Исчо они неизменно верят в сибя, ф следствие чиго лезут во фсе мировые ахтунги, большинство из которых сами создают. Павернуть сибирские реки? На раз! Распахать к ****** матери Казахстанию? Лёхко! ********* самую бааааааааальшую бомбу в истории чилавечества? ***** балавацца! Ани могут фсё! Даже ******** на глазах планеты всей полуостров, и ни*** не смущаясь гнать гумконвои с боеприпасами братьям по разуму, или шо там у них вместа этого, в другую страну, все время теряясь на международных сходняках, поддерживают они даунбасов и лугандонов оружием и песнями или нет доказательств.По ********** с кацапами сравнимы только китайцы, но китайцы сидят тихо. Патаму что китайцы негромко пруцца себе по китайски, на фсё плотно забив. А вот кацапы никагда ни пазнают пакоя, если не исполнят сваю Виликую Миссию. Ахтунг!- У кацапов есть Виликая Мисия, а патаму фсем рекомендовано ховацца в жыто. Виликая Миссия миняется примерно раз ф семисят лет, но (!) миняится токо иё направление. Ниизменной остаётся её цель - счасте фсего чилавечества, и нисакрушимая, буйная сила, с каторой кацапы шарахаюцца из стораны в сторану, нися людям и жидам добро, духовные скрепы и руцкий мир.Так вот, камрады. На наш глубоко субъиктивный взгляд, панятие «Рассея» лежит ни на палитическай карте мира, а гдета в астрале. Этот народ познать сложно, но можно. Надо лиш углубится ф сибя, отключить природный придахранитель в мозгах, заполнить асвабадившееся место гавном папалам с ваткой, и тогда за несколька мгнавеней до отруба можна ащутить это . Ибо ф каждом ватнике сидит кацап.
    Ом мани падме хум,***** !!! (С)
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