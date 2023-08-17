Большая часть российских пленных не сдавалась в плен добровольно, - ГУР МО

Значительная часть россиян сдалась в плен добровольно, но большинство было взято в ходе боевых действий.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Радио NV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Их достаточно значительная доля, но их меньше, чем захваченных в плен, и этому есть очень много логических объяснений. Например, действительно работающие заградительные отряды и не только. Часто боятся за остающиеся там семьи (в РФ. – Ред.) ", – отметил он.

Юсов заявил, что для того, чтобы решиться на какие-либо коллективные действия, нужно все-таки иметь опыт самоорганизации и практику, а у россиян ее нет. По его словам, все, что касалось гена борьбы за свободу, в РФ активно выбивалось.

"Но, тем не менее, в плен сдается значительная часть. И кроме сдачи в плен, россияне выбирают для себя и другие формы (уклонение от участия в войне – ред.). Есть, например, дезертирство, и эти случаи не единичны, особенно на линии фронта.Там есть случаи, когда десятки людей одновременно исчезают с передовой и их потом ищут – и на временно оккупированных территориях, и на территории самой РФ, и с техникой, и с оружием, и без", – рассказал он.

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По его данным, среди российских военных фиксируются и случаи самострелов.

Он добавил, что независимо от того, человек добровольно сдался в плен или был захвачен, Украина как демократическое правовое европейское государство обеспечивает выполнение Женевских конвенций и содержание российских военнопленных в соответствии с международным правом.

Одна Юсов замечает, что массового раскаяния среди россиян нет.

"Откровенно говоря, только в отдельных случаях. Да, есть люди, которые даже показывают искреннее раскаяние и могут заплакать, которые для себя открывают какие-то новые страницы истории, геополитической реальности и вообще понимают, что они попали в другой мир. Но в большинстве своем это все же таки попытки выжить и попасть назад к привычным им условиям. Массового раскаяния нет. Это факт", - подчеркнул он.

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