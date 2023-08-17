На Таврическом направлении уничтожены 88 оккупантов, 25 единиц военной техники и 5 складов боеприпасов, - Тарнавский
7020
На Таврическом направлении идет работа Сил обороны. Артиллерийские подразделения украинской армии в течение суток выполнили 1338 огневых задач.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.
"За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 240 человек (погибшие – 88, раненые – 145, пленные – 7).
Уничтожены 25 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 5 ББМ, 10 артиллерийских систем и минометов, 3 БПЛА, 6 единиц автомобильной техники. Также были уничтожены 5 складов боеприпасов", - говорится в сообщении.