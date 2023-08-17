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Залужный и Милли обсудили потребность ВСУ в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ

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Залужный и Милли обсудили потребность ВСУ в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел очередной телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом сообщил Залужный в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Главнокомандующий ВСУ во время переговоров рассказал об оперативной обстановке на фронте и украинских планах на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективы.

Также Залужный подробно проинформировал генерала Милли о планах и возможных действиях российских оккупантов.

Украинский и американский военные чиновники обсудили актуальную потребность украинской армии в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ.

"Поблагодарил союзников за уже оказанную материально-техническую помощь. Продолжаем консолидировать усилия, чтобы победить агрессора", - заявил Залужный.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    Судячи з того, як часто спілкуються Залужний з Міллі, це сами вони обговорюють номенклатуру зброї та БК, якими так щедро ділиться з Україною Президент США Байден...
  • Энди Мир
    А хіба це не робота яйцекрадного міністерства забезпечувати армії припасами, зброєю ітд? Чи резнікООF може тільки красти і піаритись на техніці яку безкоштовно дають ?
  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Резников... Это журналист. Он только пиарится умеет, как и клован актер. Боже, спаси Украину от рабссейсской навалы и этих ряженых и веселых предателей.
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